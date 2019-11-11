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Манчини рассказал о перспективах Балотелли в сборной Италии

Манчини рассказал о перспективах Балотелли в сборной Италии
20:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал перспективы Марио Балотелли в сборной Италии.

Роберто Манчини заверил, что полагается на Сенси и Бареллу, которые получают мало игровой практики в Интере, а также высказался о перспективах Балотелли в сборной.

"Не знаю, что произошло у Сенси и Бареллы в клубе. Они являются важными игроками в сборной. Естественно, у них нет опыта тех, кто десять лет играл в Лиге чемпионов, но они одни из лучших полузащитников Италии.

Балотелли? Я хотел бы его вызвать, но только тогда когда он будет важен для нас. Желаю ему всего лучшего. Он в том возрасте, когда еще на многое способен. В ближайших матчах Белотти и Иммобиле проведут по одной игре", — приводит слова Манчини Football Italia.

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Напомним, ранее стало известно, что Спинаццола вряд ли поможет сборной Италии в ближайших матчах против Боснии и Герцеговины и Армении.

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Сборная Италии, Роберто Манчини, Футбол, Марио Балотелли, Новости футбола.
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