Манчини рассказал о перспективах Балотелли в сборной Италии

Новости спорта:Итальянский специалист Роберто Манчини прокомментировал перспективы Марио Балотелли в сборной Италии.

Роберто Манчини заверил, что полагается на Сенси и Бареллу, которые получают мало игровой практики в Интере, а также высказался о перспективах Балотелли в сборной.

"Не знаю, что произошло у Сенси и Бареллы в клубе. Они являются важными игроками в сборной. Естественно, у них нет опыта тех, кто десять лет играл в Лиге чемпионов, но они одни из лучших полузащитников Италии.

Балотелли? Я хотел бы его вызвать, но только тогда когда он будет важен для нас. Желаю ему всего лучшего. Он в том возрасте, когда еще на многое способен. В ближайших матчах Белотти и Иммобиле проведут по одной игре", — приводит слова Манчини Football Italia.

Напомним, ранее стало известно, что Спинаццола вряд ли поможет сборной Италии в ближайших матчах против Боснии и Герцеговины и Армении.