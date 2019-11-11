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Легенда Милана может сменить Анчелотти в Наполи

Легенда Милана может сменить Анчелотти в Наполи
20:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо может стать новым наставником Наполи.

Бывший тренер итальянского Милана Дженнаро Гаттузо может возглавить Наполи. Об этом сообщает Mediaset.

По информации источника, неаполитанский клуб испытывает проблемы с игрой и если ничего не улучшится, то нынешний тренер Карло Анчелотти будет уволен.

Также, стало известно, что Гаттузо дал предварительное согласие стать новым коучем Наполи.

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В текущем сезоне Наполи занимает седьмое место после двенадцати туров Серии А. В активе команды всего 19 очков, а последние три матча неаполитанцы не выигрывали.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Наполи собирается судиться с футболистами клуба.

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ФК Наполи, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо.
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