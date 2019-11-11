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Антонио рассказал об атмосфере в Шахтере после скандала в игре с Динамо

Антонио рассказал об атмосфере в Шахтере после скандала в игре с Динамо
21:03 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский полузащитник Шахтера Маркос Антонио поделился своим мнением о матче против киевского Динамо.

Хавбек "Шахтера" Маркос Антонио прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура УПЛ с "Динамо", не оставив без внимания инцидент с проявлениями расизма в сторону бразильских игроков "горняков".

"Классико – это всегда очень большая ответственность. В таких матчах хочется показывать все лучшее, и, слава Богу, мы смогли одержать победу. Продолжаем идти на первом месте в чемпионате с отличным отрывом. Травма Мораеса? Игра была достаточно жесткой, и Жуниору действительно не повезло. Надеюсь, он как можно скорее восстановится и мы сможем играть вместе.

Если говорить об инциденте с фанатами, то это ужасно, когда такое происходит в футболе. Игре нужны настоящие болельщики, а не люди, которые приходят на стадион и так себя ведут, не уважая атлетов.

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Над этим нужно работать, потому что такие эпизоды расстраивают всех нас. Дентиньо, Тайсон, другие ребята сейчас чувствуют себя ужасно. Надеюсь, они пройдут через этот непростой момент и продолжат свой путь", - сказал маркос Антонио.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Маркос Антонио.
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