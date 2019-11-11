Антонио рассказал об атмосфере в Шахтере после скандала в игре с Динамо

Новости спорта:Бразильский полузащитник Шахтера Маркос Антонио поделился своим мнением о матче против киевского Динамо.

Хавбек "Шахтера" Маркос Антонио прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура УПЛ с "Динамо", не оставив без внимания инцидент с проявлениями расизма в сторону бразильских игроков "горняков".

"Классико – это всегда очень большая ответственность. В таких матчах хочется показывать все лучшее, и, слава Богу, мы смогли одержать победу. Продолжаем идти на первом месте в чемпионате с отличным отрывом. Травма Мораеса? Игра была достаточно жесткой, и Жуниору действительно не повезло. Надеюсь, он как можно скорее восстановится и мы сможем играть вместе.

Если говорить об инциденте с фанатами, то это ужасно, когда такое происходит в футболе. Игре нужны настоящие болельщики, а не люди, которые приходят на стадион и так себя ведут, не уважая атлетов.

Над этим нужно работать, потому что такие эпизоды расстраивают всех нас. Дентиньо, Тайсон, другие ребята сейчас чувствуют себя ужасно. Надеюсь, они пройдут через этот непростой момент и продолжат свой путь", - сказал маркос Антонио.