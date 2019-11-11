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Тренер сборной Франции ответил на слова Зидана о Бензема

Тренер сборной Франции ответил на слова Зидана о Бензема
21:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник сборной Франции Дидье Дешам ответил на слова Зинедина Зидана о Кариме Бензема.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слова наставника «Реала» Зинедина Зидана, который ранее отметил, что нападающий «сливочных» Карим Бензема заслуживает вызова в национальную команду Франции.

«У меня нет проблем с тем, что говорит Зидан. Он тренер „Реала“, поэтому его роль заключается в том, чтобы так говорить», — приводит слова Дешама AS.

Напомним, Бензема не вызывают в национальную команду с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео.

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Сборная Франции проведёт матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Молдавии и Албании. Встреча с Молдавией состоится 14 ноября, со сборной Албании — 17 ноября.

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Сборная Франции, Дидье Дешам, Сборная Украины, ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Карим Бензема.
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