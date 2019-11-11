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В Швеции разгорелся серьезный скандал из-за договорных матчей

В Швеции разгорелся серьезный скандал из-за договорных матчей
21:47 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Договорные матчи стали причиной огромного скандала в Швеции.

Шведская футбольная ассоциация инициировала расследование 47 матчей, которые подозреваются в договорном характере, сообщает Bold.

Поединки проходили в рамках турниров от Высшей лиги до Третьего дивизиона. Хотя 47 матчей на таком уровне кажутся экстраординарными, но руководитель по борьбе с коррупцией футбольной ассоциации Швеции предлагает не спешить с выводами.

"Конечно, это очень серьезно. В последние годы в шведском футболы были сигналы. Мы исследовали несколько матчей в этом году, но у нас также есть люди, которые работают в этом направлении и имеют больше информации. Наш лозунг: Один договорной матч — это уже слишком много".

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Напомним, что ранее Карпаты потребовали начать расследование из-за возможного договорного характера их игры с Александрией.

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Швеция, Договорные матчи, Футбол, Новости футбола.
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