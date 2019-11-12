Главный конкурент Ярмоленко получил серьезную травму

Новости спорта:Полузащитник Вест Хэма Мануэль Лансини рискует вылететь на два месяца из-за перелома ключицы.

Полузащитник Вест Хэма Мануэль Лансини рискует вылететь на два месяца из-за перелома ключицы, сообщает The Guardian. Аргентинец травмировался в матче 12-го тура чемпионата Англии против Бернли в субботу.

Скорее всего, на поле Лансини вернется уже в 2020 году. Большую часть прошлого сезона полузащитник пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена.

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец успел сыграть в 11 матчах за Вест Хэм и записал себе в актив две результативные передачи.

Вест Хэм проиграл Бернли на выезде со счетом 0:3. Молотобойцы после 12 туров занимают всего лишь 16-е место в Премьер-лиге, а в следующем матче сыграют с Тоттенхэмом 23 ноября.