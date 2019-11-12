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Капитан Ювентуса: Я был фанатом Милана, но потом стал умнее

Капитан Ювентуса: Я был фанатом Милана, но потом стал умнее
08:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джорджо Кьеллини признался, что в детстве поддерживал другую итальянскую команду.

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, что в детстве поддерживал другую итальянскую команду.

«К сожалению, я был фанатом «Милана», но это прошло. С годами я стал умнее. Мальдини был моим любимым игроком того времени.

У меня есть брат-близнец, он был фанатом «Ювентуса», я «Милан», чтобы быть против него в этом. Можете себе представить, как он был счастлив, когда в 20-летнем возрасте меня купил «Ювентус»? Когда я переехал в Турин, я сразу полюбил этот клуб. Теперь, я думаю, что на этой планете теперь трудно будет найти человека, который любит «Ювентус» больше, чем я», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

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Джорджо Кьеллини стал игроком «Ювентуса» летом 2004 года. В составе туринского клуба защитник сыграл более 500 матчей и выиграл 18 трофеев.

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ФК Ювентус, Футбол, Джорджо Кьеллини, Новости футбола.
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