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Салах получил травму в матче против Ман Сити

Салах получил травму в матче против Ман Сити
09:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Мохамед Салах пройдет обследование после ушиба в матче с Ман Сити

Ливерпуль опасается по поводу возможного рецидива травмы лодыжки у нападающего Мохамеда Салаха после столкновения с Фернандиньо в матче Премьер-лиги против Манчестер Сити (3:1), сообщает ESPN.

Мерсисайдцы хотели, чтобы 27-летний футболист остался в Англии и прошел обследование под наблюдением клуба, однако сам он настоял его проведение в расположении сборной Египта, куда был вызван.

Проблемы с лодыжкой возникли у египтянина в октябрьском матче против Лестера (2:1). Тогда тренерский штаб не стал им рисковать в следующем матче против Манчестер Юнайтед (1:1), состоявшемся после международного перерыва.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 17 матчей за Ливерпуль, в которых забил 9 голов. Один из них стал победным в ворота Ман Сити.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Мохамед Салах.
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