Шокирующее решение: Месси не намерен продлевать контракт с Барселоной

Новости спорта:Лионель Месси сообщил боссам клуба, что не собирается обсуждать условия нового контракта.

Капитан и форвард каталонской Барселоны Лионель Месси сообщил боссам клуба, что не собирается обсуждать условия нового контракта по окончанию сезона-2019/20, утверждает Marca.

Также издание сообщает, что аргентинский нападающий не намерен пользоваться опцией разрыва соглашения, хотя у него есть такая возможность до лета 2021 года.

32-летний футболист пока не хочет торопиться с решением о будущем карьеры, ведь он хочет посмотреть на свое состояние в 2021 году и понять, сможет ли он выступать на таком же уровне в 34 года.

Отметим, что ранее Месси повторил рекорд Роналду по числу хет-триков в Ла Лиге.