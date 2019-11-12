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Шокирующее решение: Месси не намерен продлевать контракт с Барселоной

Шокирующее решение: Месси не намерен продлевать контракт с Барселоной
10:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Лионель Месси сообщил боссам клуба, что не собирается обсуждать условия нового контракта.

Капитан и форвард каталонской Барселоны Лионель Месси сообщил боссам клуба, что не собирается обсуждать условия нового контракта по окончанию сезона-2019/20, утверждает Marca.

Также издание сообщает, что аргентинский нападающий не намерен пользоваться опцией разрыва соглашения, хотя у него есть такая возможность до лета 2021 года.

32-летний футболист пока не хочет торопиться с решением о будущем карьеры, ведь он хочет посмотреть на свое состояние в 2021 году и понять, сможет ли он выступать на таком же уровне в 34 года.

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Отметим, что ранее Месси повторил рекорд Роналду по числу хет-триков в Ла Лиге.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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