Экс-наставник Интера может сменить Монтеллу у руля Фиорентины

Новости спорта:Лучано Спаллетти может возглавить Фиорентину.

Фиорентина рассматривает возможность замены главного тренера команды Винченцо Монтеллы на Лучано Спаллетти, сообщает firenzeviola.it.

По информации источника, пока речь о подобном развитии ситуации не идет, однако руководство Фиалок уже контактировало с 60-летним специалистом.

Одна из сложностей заключается в действующем контракте Спаллетти с Интером до июня 2021 года, по которому он получает 4,5 миллиона евро в год, что помешало его назначению в Милан в октябре.

Однако если результаты Фиорентины в ближайшее время не улучшаться, боссы клуба намерены начать переговоры с Интером и самим тренером.

Фиорентина после неплохо старта в Серии А и ничьей с Ювентусом за последние 5 матчей одержала лишь 1 победу, а в минувшие выходные была разгромлена в Кальяри (2:5).