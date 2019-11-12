Экс-наставник Интера может сменить Монтеллу у руля Фиорентины

Фиорентина рассматривает возможность замены главного тренера команды Винченцо Монтеллы на Лучано Спаллетти, сообщает firenzeviola.it.
По информации источника, пока речь о подобном развитии ситуации не идет, однако руководство Фиалок уже контактировало с 60-летним специалистом.
Одна из сложностей заключается в действующем контракте Спаллетти с Интером до июня 2021 года, по которому он получает 4,5 миллиона евро в год, что помешало его назначению в Милан в октябре.
Однако если результаты Фиорентины в ближайшее время не улучшаться, боссы клуба намерены начать переговоры с Интером и самим тренером.
Фиорентина после неплохо старта в Серии А и ничьей с Ювентусом за последние 5 матчей одержала лишь 1 победу, а в минувшие выходные была разгромлена в Кальяри (2:5).