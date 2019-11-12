Расизм в матче Шахтер - Динамо: Виллиан поддержал Тайсона

Новости спорта:Виллиан призвал к санкциям после расистского скандала в матче Премьер-лиги между Шахтером и Динамо.

Нападающий Челси и сборной Бразилии Виллиан призвал к санкциям после расистского скандала в матче Премьер-лиги между Шахтером и Динамо (1:0).

«Еще один печальный эпизод в футболе. Футболисты должны сделать все возможное, чтобы это прекратилось, но большую ответственность несут федерации. Они должны реагировать на такие ситуации и применять санкции», — цитирует игрока Goal.com.

Об этом 31-летний футболист заявил в расположении сборной Бразилии в преддверии товарищеского матч против Аргентины, который пройдет 15 ноября в Саудовской Аравии.

Матч Шахтер — Динамо (1:0) был приостановлен на некоторое время из-за расистских кричалок от болельщиков киевлян в сторону игроков Горняков. После возвращения на поле судья встречи Николай Балакин удалил Тайсона из-за демонстрации полузащитником среднего пальца фанатам Динамо.

Динамо на своем официальном сайте опубликовало заявление, в котором призвало расследовать произошедший инцидент и выразило готовность принимать в нем всестороннее участие.