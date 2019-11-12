Скачать
Вторник, 12.11.2019
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Расизм в матче Шахтер - Динамо: Виллиан поддержал Тайсона

Расизм в матче Шахтер - Динамо: Виллиан поддержал Тайсона
10:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Виллиан призвал к санкциям после расистского скандала в матче Премьер-лиги между Шахтером и Динамо.

Нападающий Челси и сборной Бразилии Виллиан призвал к санкциям после расистского скандала в матче Премьер-лиги между Шахтером и Динамо (1:0).

«Еще один печальный эпизод в футболе. Футболисты должны сделать все возможное, чтобы это прекратилось, но большую ответственность несут федерации. Они должны реагировать на такие ситуации и применять санкции», — цитирует игрока Goal.com.

Об этом 31-летний футболист заявил в расположении сборной Бразилии в преддверии товарищеского матч против Аргентины, который пройдет 15 ноября в Саудовской Аравии.

Матч Шахтер — Динамо (1:0) был приостановлен на некоторое время из-за расистских кричалок от болельщиков киевлян в сторону игроков Горняков. После возвращения на поле судья встречи Николай Балакин удалил Тайсона из-за демонстрации полузащитником среднего пальца фанатам Динамо.

Шокирующее решение: Месси не намерен продлевать контракт с Барселоной

Динамо на своем официальном сайте опубликовало заявление, в котором призвало расследовать произошедший инцидент и выразило готовность принимать в нем всестороннее участие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Виллиан, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный финт Дентиньо, оставивший в дураках защитника Динамо Попова (Видео)
02 Антонио рассказал об атмосфере в Шахтере после скандала в игре с Динамо
03 Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Сербией
04 Тренер сборной Франции ответил на слова Зидана о Бензема
05 Гвардиола не понесет наказание за свое неподобающее поведение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь