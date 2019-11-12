Лидер Челси не сможет помочь сборной США

Новости спорта:Кристиан Пулишич не поможет своей национальной команде в ближайших поединках из-за травмы.

Полузащитник сборной США и лондонского Челси Кристиан Пулишич не поможет своей национальной команде в ближайших поединках из-за травмы, сообщает твиттер американской сборной.

21-летний хавбек не сыграет за США в матчах Лиги наций КОНКАКАФ против Канады (16 ноября) и Кубы (20 ноября), о чем сообщил тренер команды Грегг Берхалтер.

В текущем сезоне Кристиан Пулишич в составе Челси провел 14 поединков во всех турнирах, забив пять голов и сделав шесть результативных передач.

Американец дебютировал за сборную в возрасте 17 лет в 2016 году, с тех сыграв за США 34 поединка, в которых он забил 14 голов и сделал 10 ассистов.

Пока что американцы находятся на втором месте своей группы в Лиге наций КОНКАКАФ, имея в активе три очка после двух игр.