Ряд звезд АПЛ исключены из сборной Шотландии

Новости спорта:Ряд звездных футболистов были отстранены от участия в матчах отбора Евро-2020.

Сборная Шотландии проведет два заключительных матча отбора на чемпионат Европы против команд Кипра и Казахстана.

Как сообщает BBC, тренерский штаб национальной команды исключил из первоначальной заявки получивших травмы полузащитников Манчестер Юнайтед и Борнмута — Скотта Мактоминея и Райана Фрейзера.

Также отказались тренеры и от капитана сборной — Эндрю Робертсона из Ливерпуля. Причины не называются.

Вместо этого трио в сборную были вызваны Льюис Морган и Грем Шинни из Селтика и Дерби Каунти.

Отметим, что сборная Шотландии утратила шансы на выход на чемпионат Европы через отбор и сыграет в плей-офф.