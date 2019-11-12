Модрич получит престижную награду от FIFA

Новости спорта:Лука Модрич получит награду Золотой след-2019.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич получит награду Золотой след-2019, сообщает издание Marca.

Церемония награждения состоится в Монако во вторник, 12 ноября. Эта награда присуждается футболистам старше 28 лет за личные заслуги и командные достижения в футболе.

В прошлом году Золотой след достался нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани. Стоит отметить, что в 2005 году обладателем этой награды стал нынешний тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

В текущем сезоне Модрич провел 9 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Модрич назвал четверых фаворитов в борьбе за Золотой мяч-2019.