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Расизм в отношении Тайсона: полиция открыла уголовное производство

Расизм в отношении Тайсона: полиция открыла уголовное производство
15:11 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Скандал в УПЛ на почве расизма получил свое продолжение.

Украинская полиция открыла уголовное производство по факту возможных проявлений расизма во время футбольного матча 14-го тура УПЛ между командами «Шахтер» и «Динамо» в отношении капитана донецкой команды Тайсона.

Пресс-служба полиции Харьковской области сообщила: «10 ноября в ходе игры на стадионе «Металлист» около 20 болельщиков футбольного клуба «Динамо» выкрикивали непристойные лозунги в адрес игроков «Шахтера». На 75 минуте футбольный матч был остановлен.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины. Сейчас материалы уголовного производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.

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Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области».

Напомним, Тайсон был удален в матче чемпионата Украины против «Динамо» (1:0) после того, как показал средний палец болельщикам киевского клуба, оскорбившим его по расовому признаку.

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Все по теме:

Расизм, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Тайсон, Новости футбола, Расистский скандал.
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