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Помощник Гвардиолы сменит Эмери на посту наставника Арсенала

Помощник Гвардиолы сменит Эмери на посту наставника Арсенала
15:40 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Руководство лондонского Арсенала рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера ассистента Пепа Гвардиолы.

Микель Артета, который работает ассистентом Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, вскоре может возглавить другой английский гранд.

Руководство лондонского Арсенала рассматривает вариант с приглашением испанского специалиста, информирует Sun.

Плохие результаты в последних матчах заставляют "канониров" задуматься над потенциальной заменой для Унаи Эмери, который потерял контроль над раздевалкой. Артета прекрасно знает традиционные принципы игры Арсенала, поскольку провел на Эмирейтс пять лет и даже дослужился до капитанской повязки.

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37-летний испанец заинтересован в самостоятельной работе, поэтому вполне может согласиться на предложение бывшего клуба, если Эмери таки уволят. Издание добавляет, что в таком случае Манчестер Сити не будет удерживать Артету.

Напомним, Арсенал имеет серию из пяти матчей без побед во всех турнирах – команда Эмери занимает шестую строчку АПЛ после 12 туров.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Артета, Новости футбола.
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