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Не Милан и не Наполи: Ибрагимович определился с клубом в Серии А

Не Милан и не Наполи: Ибрагимович определился с клубом в Серии А
16:08 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Шведский форвард Златан Ибрагимович может перебраться в чемпионат Италии.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович определился с тем, к какому клубу в Серии А он хочет присоединится в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, шведский форвард хочет перейти в Болонью и предпочитает "красно-синих" Милану и Наполи.

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович, который дружит с Ибрагимовичем, звонил ему и приглашал в свой клуб. Опытный нападающий должен принять решение до 10 декабря.

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В текущем сезоне Ибрагимович провел 31 поединков в футболке Гэлакси, забив 31 гол и совершив 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед не собирается подписывать Ибрагимовича.

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Златан Ибрагимович, Футбол, ФК Болонья, Новости футбола.
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