В Генте рассказали о будущем Яремчука

Новости спорта:Иван Де Витте прокомментировал продление контракта с Романом Яремчуком и Джонатаном Дэвидом.

Директор Гента Иван Де Витте рассказал, что клуб намерен удержать своих лидеров как можно дольше. В том числе, речь идет и об украинском нападающем Романе Яремчуке.

"Я не могу сейчас сказать, что будет с нашими ведущими игроками, но мы точно сделаем все, чтобы удержать их в клубе. Это касается и Романа Яремчука, и Джонатана Дэвида, с которыми мы продлили контракты", - цитирует Де Витте Voetbal Belgie.

Напомним, что Яремчук продлил контракт с Гентом до 2023 года.

Отметим, что в текущем сезоне Яремчук стал автором 14 голов.