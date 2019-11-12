Экс-звезда Тоттенхэма: Самое главное – я снова наслаждаюсь футболом

Новости спорта:Киран Триппьер прокомментировал первые месяцы своих выступлений в испанском чемпионате.

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер - о первых месяцах выступлений в чемпионате Испании.

«Летом я поговорил с бывшими партнерами по «Тоттенхэму» Фернандо Льоренте и Тоби Алдервейрелдом о Ла Лиге, они сказали, что мне здесь очень понравится, поэтому я подумал: «Ухвачусь за эту возможность обеими руками. Слышал, как люди говорили, что переезд из АПЛ это риск, предостерегали, но меня это не пугало. Думал, что это отличная возможность. Не мог бы просить коллектив лучше.

Самое главное – я снова наслаждаюсь футболом. Я приехал в другую лигу, другую среду, другую культуру. Вероятно, новый вызов пробудил меня. Именно в прошлом сезоне мне иногда не хватало концентрации. Иногда это приводило к голам, я это знаю.

За последние 16 месяцев я много раз говорил, что мои защитные качества нуждаются в улучшении. Если я играю за команду Диего Симеоне, то знаю, что могу прогрессировать в обороне. Люди сомневались касательно моего перехода, но «Атлетико» - идеальная команда для меня», – сказал Триппьер в интервью The Guardian.