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Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине

Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине
22:14 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский атакующий хавбек донецкого Шахтера Тайсон может вернуться на родину после скандала в матче с Динамо.

Интернасьональ хочет подписать полузащитника Шахтера Тайсона после скандального эпизода с участием игрока, сообщает Gauchazh.

В поединке с Динамо в минувший уикенд Тайсон подвергся оскорблениям на расовой почве, а позже получил красную карточку за ответный жест в адрес болельщиков. Бразильский клуб выразил поддержку в адрес 31-летнего игрока и заявил о желании вернуть его в зимнее трансферное окно.

Тайсон является воспитанником Интернасьоля и выступал в составе клуба до 2010 года, перейдя в Металлист.

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Действующий контракт бразильца с Шахтером рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне Тайсон провел 16 поединков в футболке "горняков", отличившись шестью голами и шестью ассистами.

Ранее Тайсон заявлял, что думал о возвращении в Бразилию после эпизода в матче с Динамо.

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ФК Шахтер, Футбол, ФК Интернасьонал, Тайсон, Новости футбола.
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