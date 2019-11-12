Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине

Новости спорта:Бразильский атакующий хавбек донецкого Шахтера Тайсон может вернуться на родину после скандала в матче с Динамо.

Интернасьональ хочет подписать полузащитника Шахтера Тайсона после скандального эпизода с участием игрока, сообщает Gauchazh.

В поединке с Динамо в минувший уикенд Тайсон подвергся оскорблениям на расовой почве, а позже получил красную карточку за ответный жест в адрес болельщиков. Бразильский клуб выразил поддержку в адрес 31-летнего игрока и заявил о желании вернуть его в зимнее трансферное окно.

Тайсон является воспитанником Интернасьоля и выступал в составе клуба до 2010 года, перейдя в Металлист.

Действующий контракт бразильца с Шахтером рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне Тайсон провел 16 поединков в футболке "горняков", отличившись шестью голами и шестью ассистами.

Ранее Тайсон заявлял, что думал о возвращении в Бразилию после эпизода в матче с Динамо.