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Экс-звезда Шахтера: Месси великий игрок, лучший в мире

Экс-звезда Шахтера: Месси великий игрок, лучший в мире
22:35 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вингер лондонского Челси Виллиан прокомментировал предстоящий матч сборной Бразилии против Аргентины.

Нападающий сборной Бразилии Виллиан считает, что в матче с Аргентиной его команде нужно плотно опекать Лионеля Месси.

"Мы должны очень внимательно следить за Месси. Нам нужно ограничить пространство. Это не будет индивидуальной опекой только одного Месси, но нам определённо нужно закрыть промежутки между линиями.

Главное — не давать Лионелю думать. Он великий игрок. Лучший в мире. Но мы уже играли с Аргентиной раньше, и игра не будет сильно отличаться от других", — приводит слова Виллиана Sport.es.

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Сборная Бразилии проведёт два товарищеских матча. Первый матч — со сборной Аргентины, который состоится 15 ноября, второй — со сборной Южной Кореи. Эта встреча состоится 19 ноября.

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Сборная Бразилии, Виллиан, Футбол, Новости футбола.
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