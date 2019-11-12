Легенда МЮ: Ливерпуль – большой фаворит на победу в АПЛ

Новости спорта:Гари Невилл прокомментировал чемпионскую борьбу в английской Премьер лиге.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл - об успешной игре «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Нужно быть особой командой, чтобы выиграть Лигу чемпионов, чтобы выйти в финал ЛЧ (в сезоне-2017/18), чтобы преследовать «Манчестер Сити» до последнего тура в прошлом сезоне. «Ливерпуль» играет в чемпионский футбол в течение последних 18 месяцев.

Да, они могут упустить это преимущество, да, «Сити» может вернуться. Да, могут быть неожиданности от «Челси» или «Лестера», но это становится все менее вероятным. Самый большой риск для «Ливерпуля» – если они слишком отвлекутся в Лиге чемпионов или травмы получат игроки вроде Мане, Салаха или ван Дейка. Это была бы большая проблема, если бы они потеряли двух игроков за пару месяцев, как это было у «Сити».

Но все указывает на то, что «Ливерпуль» – большой фаворит на победу в АПЛ. Это не потому, что они находятся на расстоянии девяти очков от «Сити». Дело в шагах, которые они проделали в предыдущих сезонах, чтобы подобраться к трофею ближе. В конце концов они доберутся туда», – цитирует Невилла Sky Sports.