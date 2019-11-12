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Очередная тренерская отставка в Италии

Очередная тренерская отставка в Италии
22:44 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Кристиано Букки покинул пост главного тренера футбольного клуба Эмполи.

После домашнего поражения от Пескары в Серии В со счетом 1:2 руководство футбольного клуба Эмполи рассталось с главным тренером команды Кристиано Букки.

Об этом клуб официально объявил на своей странице в социальной сети Твиттер.

Перед Букки и командой стояла задача выхода в Серию А, однако в 12 турах Эмполи смог набрать лишь 17 очков, а за последние шесть матчей – только 3 пункта. Временно исполняющим обязанности главного тренера будет наставник молодежной команды Антонио Буске.

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К слову, Кристиано Букки в свое время также тренировал Пескару, Перуджу, Сассуоло и Беневенто. После 12 туров Эмполи набрал 17 очков и занимает десятую строчку. От лидера Серии В – Беневенто – его отделяет восемь пунктов.

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Все по теме:

Серия А, Футбол, ФК Эмполи, Новости футбола, Серия Б, Кристиано Букки.
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