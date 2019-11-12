Цыганык: Динамо намерено вернуть Леднева

Новости спорта:Футболист Богдан Леднев вернется в киевское Динамо в обозримом будущем.

Хавбек Богдан Леднев в нынешнем сезоне является лидером «Зари», однако контракт игрока принадлежит «Динамо». Журналист Игорь Цыганык уверен, что к игроку приковано много внимания.

«Ледневым много кто интересуется. Это талантливый игрок, и им постоянно интересовались, когда он еще в Академии «Днепра» был, он ездил в Малагу. Но у него контракт с «Динамо», и если его сейчас продадут, то может повториться история Яремчука. Будут тогда к клубу вопросы».

«Думаю, «Динамо» попробует зимой или уже летом вернуть Леднева в свою команду. А потом уже продать Леднева из «Динамо» будет выгоднее», - считает Цыганык.

Леднев в нынешнем сезоне УПЛ провел 13 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.