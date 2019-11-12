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Определен лучший игрок Шахтера по итогам октября

Определен лучший игрок Шахтера по итогам октября
19:57 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Опорный полузащитник Тарас Степаненко признан лучшим игроком Шахтера по итогам месяца.

"Шахтер" объявил результаты голосования болельщиков за лучшего игрока октября.

 

Футболистом месяца стал полузащитник команды Тарас Степаненко (1 954 голоса). Совсем немного от победителя отстал голкипер Андрей Пятов с символичными 1 936 баллами. Далее следуют Тайсон (1 218), Исмаили (541) и Николай Матвиенко (315). Всего в опросе на официальных страницах клуба в соцсетях приняли участие 5 964 болельщика.

– Выбор стал для меня неожиданностью. Но я благодарен за признание болельщиков и за то, что они не только видят труд атакующих игроков, но и ценят усилия тех, кто выполняет черновую работу, – отметил Тарас Степаненко.

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Наверное, в октябре лучшим оказался поединок с «Аталантой», в котором мы добыли важную победу. Вообще же месяц был непростым: много сложных и эмоционально напряженных матчей, встречи с киевским и загребским «Динамо» шли подряд и отняли немало сил. Но мы миновали этот период, справились и надеемся, что дальше будет только лучше!

Напомним, в октябре Тарас Степаненко принял участие в 6 матчах «горняков» (1 гол и 1 ассист).

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола.
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