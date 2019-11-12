Определен лучший игрок Шахтера по итогам октября

Новости спорта:Опорный полузащитник Тарас Степаненко признан лучшим игроком Шахтера по итогам месяца.

"Шахтер" объявил результаты голосования болельщиков за лучшего игрока октября.

Отличная работа, Тарас! Лучший игрок «Шахтера» в октябре по версии болельщиков!https://t.co/asgOgQl3Pe pic.twitter.com/x3iJyEaQAY — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 12, 2019

Футболистом месяца стал полузащитник команды Тарас Степаненко (1 954 голоса). Совсем немного от победителя отстал голкипер Андрей Пятов с символичными 1 936 баллами. Далее следуют Тайсон (1 218), Исмаили (541) и Николай Матвиенко (315). Всего в опросе на официальных страницах клуба в соцсетях приняли участие 5 964 болельщика.

– Выбор стал для меня неожиданностью. Но я благодарен за признание болельщиков и за то, что они не только видят труд атакующих игроков, но и ценят усилия тех, кто выполняет черновую работу, – отметил Тарас Степаненко.

Наверное, в октябре лучшим оказался поединок с «Аталантой», в котором мы добыли важную победу. Вообще же месяц был непростым: много сложных и эмоционально напряженных матчей, встречи с киевским и загребским «Динамо» шли подряд и отняли немало сил. Но мы миновали этот период, справились и надеемся, что дальше будет только лучше!

Напомним, в октябре Тарас Степаненко принял участие в 6 матчах «горняков» (1 гол и 1 ассист).