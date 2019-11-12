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Легенда Арсенала: "Канониры" переживают тяжелый период

Легенда Арсенала: "Канониры" переживают тяжелый период
20:39 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный экс-игрок Арсенала Патрик Виейра прокомментировал ситуацию, которая сложилась в лондонском клубе.

Бывший футболист "Арсенала" Патрик Виейра призвал фанатов клуба поддержать главного тренера Унаи Эмери.

"Это правда, что "Арсенал" переживает тяжелый период. Но я не видел все их матчи, поэтому не могу судить об их игре.

У них есть тренер, который квалифицирован и хорошо работает. Когда у клуба сложные времена, важно оставаться сплоченными. Думаю, у него достаточно опыта, чтобы провести их через этот трудный отрезок. Мы должны поддержать Эмери и дать ему время на исправление ситуации. Я не уверен, что смена тренера решит проблемы.

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Конфликт Гранита Джаки с болельщиками "Арсенала"? Мне жаль Джаку, потому что сейчас он переживает очень трудное время в "Арсенале". Но я думаю, что мы должны напомнить себе, что он многого достиг вместе с командой и заслуживает большего уважения", - цитирует Виейра английская пресса.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Чемпионат Франции, Чемпионат Англии, Новости футбола, Патрик Виейра.
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