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Экс-игрок Барселоны стал собственником клуба в США

Экс-игрок Барселоны стал собственником клуба в США
20:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский экс-футболист Давид Вилья стал владельцем американского футбольного клуба.

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья стал владельцем американского клуба «Куинсборо».

 
 
 
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Публикация от David Villa (@davidvilla)

«Куинс всегда был особенным местом для меня. Я горжусь тем, что смогу выставить профессиональную футбольную команду в USL», — написал Вилья в своём «инстаграме».

С сезона-2020/21 «Куинсборо» стартует в USL — второй футбольной лиге в США после MLS. Клуб базируется в районе Нью-Йорка — Куинс, в котором впервые в истории будет собственная футбольная команда. С 2014 по 2018 год Вилья выступал за клуб «Нью-Йорк Сити».

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37-летний Вилья в данный момент является игроком японского «Виссел Кобе». В нынешнем сезоне испанский форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Японии, в которых забил 12 голов (три — с пенальти), а также отдал две результативные передачи.

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Все по теме:

ФК Барселона, МЛС, Футбол, Чемпионат США, Давид Вилья, Новости футбола.
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