Экс-игрок Барселоны стал собственником клуба в США

Новости спорта:Испанский экс-футболист Давид Вилья стал владельцем американского футбольного клуба.

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья стал владельцем американского клуба «Куинсборо».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Villa (@davidvilla) 12 Ноя 2019 в 6:50 PST

«Куинс всегда был особенным местом для меня. Я горжусь тем, что смогу выставить профессиональную футбольную команду в USL», — написал Вилья в своём «инстаграме».

С сезона-2020/21 «Куинсборо» стартует в USL — второй футбольной лиге в США после MLS. Клуб базируется в районе Нью-Йорка — Куинс, в котором впервые в истории будет собственная футбольная команда. С 2014 по 2018 год Вилья выступал за клуб «Нью-Йорк Сити».

37-летний Вилья в данный момент является игроком японского «Виссел Кобе». В нынешнем сезоне испанский форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Японии, в которых забил 12 голов (три — с пенальти), а также отдал две результативные передачи.