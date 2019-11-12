Звезда Барселоны должен будет заменить Мбаппе в ПСЖ

Новости спорта:Французский форвард Барселоны Антуан Гризманн может сменить в ПСЖ Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе, вполне вероятно, может покинуть "ПСЖ" уже следующим летом. Очень активно трансфером форварда интересуется "Реал".

Руководство парижан уже ищет игроков на смену своего лидера. Как сообщает FourFourTwo, главным претендентом на переход является Антуан Гризманн.

Форвард этим летом перешел в "Барселону" за 120 миллионов, однако до сих пор не может найти себя в команде. Также, по данным СМИ, у него сейчас конфликт с Лео Месси.

Ранее была информация, что Гризманн может быть обменен на другого футболиста "ПСЖ" - Неймара.