Скачать
Вторник, 12.11.2019
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal
Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Ван Дейк: Мы вынесли хороший опыт из прошлого сезона

Ван Дейк: Мы вынесли хороший опыт из прошлого сезона
21:42 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Центрбек сборной Голландии Вирджил ван Дейк прокомментировал выступления Ливерпуля в текущем сезоне.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о выступлении команды в текущем чемпионате Англии.

«Мы вынесли хороший опыт из прошлого сезона. Хотя определенно, есть вещи, над которыми нам еще предстоит работать. Надеюсь, «Ливерпуль» правильно на все отреагирует, и мы продолжим играть также, как сейчас.

Удача нужна на протяжении всего сезона, поэтому на данный момент мы всем довольны. Мы только однажды сыграли вничью, а остальные матчи выиграли. Надеюсь, нам удастся продолжить в том же духе.

Шикарный финт Дентиньо, оставивший в дураках защитника Динамо Попова (Видео)

Очевидно, сейчас мы находимся в очень хорошей ситуации. Не будем отрицать. Но все мы знаем, что сезон очень длинный. И пусть у нас девять очков преимущества над «Манчестер Сити», радоваться рано. Да и никто не будет этого делать. Мы должны сфокусироваться и продолжить начатое», — приводит слова Ван Дейка Goal.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный финт Дентиньо, оставивший в дураках защитника Динамо Попова (Видео)
02 Антонио рассказал об атмосфере в Шахтере после скандала в игре с Динамо
03 Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Сербией
04 Тренер сборной Франции ответил на слова Зидана о Бензема
05 Гвардиола не понесет наказание за свое неподобающее поведение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь