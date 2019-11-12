Ван Дейк: Мы вынесли хороший опыт из прошлого сезона

Новости спорта:Центрбек сборной Голландии Вирджил ван Дейк прокомментировал выступления Ливерпуля в текущем сезоне.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о выступлении команды в текущем чемпионате Англии.

«Мы вынесли хороший опыт из прошлого сезона. Хотя определенно, есть вещи, над которыми нам еще предстоит работать. Надеюсь, «Ливерпуль» правильно на все отреагирует, и мы продолжим играть также, как сейчас.

Удача нужна на протяжении всего сезона, поэтому на данный момент мы всем довольны. Мы только однажды сыграли вничью, а остальные матчи выиграли. Надеюсь, нам удастся продолжить в том же духе.

Очевидно, сейчас мы находимся в очень хорошей ситуации. Не будем отрицать. Но все мы знаем, что сезон очень длинный. И пусть у нас девять очков преимущества над «Манчестер Сити», радоваться рано. Да и никто не будет этого делать. Мы должны сфокусироваться и продолжить начатое», — приводит слова Ван Дейка Goal.