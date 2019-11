Экс-звезда Барселоны приобрел именитый футбольный клуб

Бывший нападающий каталонской Барселоны Давид Вилья стал владельцем американского клуба Куинсборо. Об этом футболист сообщил в своем Twitter.

"Квинс всегда проявлял любовь ко мне и моей семье, пока мы были в Нью-Йорке. Это мечта - построить профессиональный клуб ", - сообщил Вилья.

Queens always showed love to me & my family while we were in New York. It’s a dream to build a pro @USLChampionship club in the world’s Boro @QueensboroFC #QBFChttps://t.co/im4qJ4q2fl