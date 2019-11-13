Челси нацелился на юного "Месси"

Новости спорта:Аргентинский вундеркинд Матиас Годой вызывает интерес у ряда европейских грандов.

Нападающий Атлетико Рафаэла Матиас Годой может продолжить карьеру в Челси, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. Скаут лондонцев просматривал аргентинца во время чемпионата мира U-17.

По информации источника, Челси предложил за 17-летнего нападающего 3 миллиона фунтов. Также к Годою проявляют интерес Интер и Милан.

В нынешнем сезоне Годой провел три матча за Атлетико Рафаэла, не отметившись результативными действиями. На чемпионате мира U-17 нападающий сыграл четыре матча за сборную Аргентины, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Челси идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков в 12 турах. Следующий матч Синие проведут 23 ноября на выезде против Манчестер Сити.

Атлетико Рафаэла занимает 5-е место в группе Б второго дивизиона чемпионата Аргентины.