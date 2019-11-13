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"Может работать лучше": Клопп снова раскритиковал VAR

"Может работать лучше": Клопп снова раскритиковал VAR
08:36 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Тренер "Ливерпуля" считает, что видеоповторы могут работать лучше

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова пожаловался на систему видеоповторов. Его слова приводит Sky Sports.

«VAR может работать лучше. Система никогда не будет точной на 100 процентов, все это знают. Однако есть пара вещей, которые работают неправильно.

VAR должен становиться лучше в части определения офсайдов и игры рукой. От UEFA поступало несколько хороших идей на тему того, как мы можем разобраться с этим. Так что все работают над улучшениями.

Место для ошибок все равно остается. Эти вещи выполняются людьми. А люди не являются идеальными. Никто и не просит об идеальной работе, мы просто ходим правильных решений».

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В последнем туре АПЛ «Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Сити» (3:1) и оторвался от «горожан» уже на 9 очков в турнирной таблице АПЛ.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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