Легионер Динамо: Буду искать другой клуб

Новости спорта:Карлос Самбрано рассказал, что не собирается оставаться в нынешнем клубе.

Защитник сборной Перу и киевского Динамо Карлос Самбрано в интервью Golperu рассказал, что не собирается оставаться в нынешнем клубе.

"Уже прошел целый год, а я все еще ищу себя в киевском Динамо. Я не собираюсь оставаться, если в этом году не выйду на поле.

Буду искать другие варианты. Не хочу больше ждать. Думаю, что мне нужна игровая практика, чтобы выступать за сборную Перу", - сказал Самбрано.

Стоит отметить, что за основную команду Динамо Карлос Самбрано так и не сыграл. На его счету 4 матча за молодежный клуб киевлян.