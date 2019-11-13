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Среда, 13.11.2019
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Легионер Динамо: Буду искать другой клуб

Легионер Динамо: Буду искать другой клуб
09:01 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Карлос Самбрано рассказал, что не собирается оставаться в нынешнем клубе.

Защитник сборной Перу и киевского Динамо Карлос Самбрано в интервью Golperu рассказал, что не собирается оставаться в нынешнем клубе.

"Уже прошел целый год, а я все еще ищу себя в киевском Динамо. Я не собираюсь оставаться, если в этом году не выйду на поле.

Буду искать другие варианты. Не хочу больше ждать. Думаю, что мне нужна игровая практика, чтобы выступать за сборную Перу", - сказал Самбрано.

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Стоит отметить, что за основную команду Динамо Карлос Самбрано так и не сыграл. На его счету 4 матча за молодежный клуб киевлян.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Карлос Самбрано, Новости футбола.
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