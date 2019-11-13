Известный испанский нападающий завершил карьеру

Новости спорта:Давид Вилья принял решение завершить карьеру в 37-летнем возрасте.

Именитый испанский форвард Давид Вилья принял решение "повесить бутсы" на гвоздь в 37-летнем возрасте.

В этом году он играл за Висел Кобе, где в 14 матчах 7 раз поразил ворота соперников. Кроме японского клуба нападающий выступал за Спортинг их Хихона, где начинал карьеру, Сарагосе, Валенсии, именно в составе "летучих мышей" Давид стал звездой мирового уровня.

Далее в его карьере последовали три сезона в Барселоне. В составе "Блаугранас" он сумел выиграть лигу чемпионов, но именно в этот период начали проявляться проблемы со здоровьем. Сезон 2013/2014 в составе Атлетико вышел неплохим, но после него испанец решился переехать в США.

В лиге МЛС он три года выступал за Нью-Йорк Сити. Статистика, как для возраста, у Давида вышла великолепной: 82 гола в 130 играх. За сборную Испании он отыграл 98 матчей, в которых 59 раз поражал ворота соперника.

На его счету куча наград, лучшими из них является победа на Евро-2008 и ЧМ-2010 в составе "Фурии Руха".