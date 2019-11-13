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Баварию может возглавить экс-игрок сборной Испании и ряда великих клубов

Баварию может возглавить экс-игрок сборной Испании и ряда великих клубов
10:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Бавария продолжает поиски нового главного тренера.

Согласно информации авторитетных изданий, то Бавария не намерена оставлять главным тренером Ханса-Диттера Флика, который сейчас работает с футболистами.

Главным кандидатом на работу с мюнхенцами считается Эрик Тен Хаг, которого боссы Баварии очень хотят видеть у руля коллектива. Увы, сам голландец не намерен покидать Аякс посреди сезона. 

Все это может привести к тому, что гранд Бундеслиги пригласит на работу Хаби Алонсо. Сейчас легендарный полузащитник работает с дублем Реала Сосьедада, воспитанником которого является сам.

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В бытность игрока Алонсо также играл за Ливерпуль и Реал Мадрид. За сборную Испании полузащитник провел 114 матчей, в которых забил 16 мячей. 

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ФК Бавария, Бундеслига, Хаби Алонсо, Новости спорта, Новости футбола.
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