Баварию может возглавить экс-игрок сборной Испании и ряда великих клубов

Новости спорта:Бавария продолжает поиски нового главного тренера.

Согласно информации авторитетных изданий, то Бавария не намерена оставлять главным тренером Ханса-Диттера Флика, который сейчас работает с футболистами.

Главным кандидатом на работу с мюнхенцами считается Эрик Тен Хаг, которого боссы Баварии очень хотят видеть у руля коллектива. Увы, сам голландец не намерен покидать Аякс посреди сезона.

Все это может привести к тому, что гранд Бундеслиги пригласит на работу Хаби Алонсо. Сейчас легендарный полузащитник работает с дублем Реала Сосьедада, воспитанником которого является сам.

В бытность игрока Алонсо также играл за Ливерпуль и Реал Мадрид. За сборную Испании полузащитник провел 114 матчей, в которых забил 16 мячей.