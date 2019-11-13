Манчестер Юнайтед хочет купить главную футбольную звезду Европы

Новости спорта:Факто Уле-Гуннера Сульшера этом вопросе может сыграть решающую роль.

Испанская Барселона все еще хочет видеть у себя в составе Эрлинга Холанна, но цена, выставленая Зальцбургом, "Блаугранас" считает черезмерно высокой.

Каталонцы уверенны, что ценник в € 100 млн за Холанна непропорционально завышен и не соответствует действительности.

В МЮ также следят за этим футболистом. Английский гранд намерен им заменить Ромелу Лукаку. К слову, главный тренер манчестерского клбу Уле-Гуннар Сульшер тренировал молодого норвежца в Мольде. Это является главным козырем для МЮ.

Холанн уже забил 26 мячей в 18 поединках во всех соревнованиях в этом сезоне. Игрок оформил уже 5 хет-триков в австрийской Бундеслиге.