Дуэль Лобановский vs Бесков вошло в топ-6 противостояний между тренерами

Новости спорта:Украинский тренер был высоко отмечен известным футбольным порталом.

Английский футбольный портал FourFourTwo включил противостояние Лобановский-Бесков в список шести главных футбольных дуэлей в истории.

Соперничество между ними проходило в 70-е и 80-е. Лобановский тренировал Динамо, а Бесков Спартак, между этими клубами в основном и разворачивалась борьба за чемпионство в СССР.

Возглавил список дуэт Фергюсон и Венгер, чьи клубы фактически двадцать лет боролись между собой на равных в АПЛ и каждое их противостояние было "жарким".

Далее расположились такие пары соперников: Луис Сесар Менотти против Карлоса Билардо, Брайан Клаф против Дона Реви, Арриго Сакки против Фабио Капелло. Замыкает рейтинг пара Гвардиола против Моуриньо.