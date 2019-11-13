Украина - Эстония: как эти сборные играли ранее (Видео)

Новости спорта:Украина и Эстония в пятый раз в истории сойдутся на футбольном поле.

Завтра, 14 ноября, сборная Украины в Запорожье проведет товарищескую встречу со сборной Эстонии. Для этих сборных это уже будет пятая встреча в истории, все предыдущие завершались победой именно сине-желтых.

Впервые эти команды сошлись в рамках отбора на ЧЕ-1996. Матч проходил ровно 25 лет назад, 13 ноября 1994 года, на НСК "Олимпийском", судя по отчету игру посетило всего две тысячи людей.

Украина – Эстония 3:0

Голы: Коновалов, 29, Кирс, 45 (автогол), Гусейнов, 72

Украина полностью контролировала матч, забив гостям из севера три гола.

Эстония – Украина 0:1

Голы: Гусейнов, 17

Матч ответ принял Таллин. 26 апреля 1995 года в столице Эстонии хозяева дали бой более сильным гостям. Да, Украина уже на 17-й минуте стараниями Гусейнова повела, однако игра складывалась очень сложно.

После этого коллективы не встречались более 15 лет. Следующая встреча состоялась в октябре 2011 года.

Эстония – Украина 0:2

Голы: Гусев, 45, Алиев, 68

Подопечные Блохина долго не могли взломать оборону отлично обороняющейся команды, но гол Гусева под конец первого тайма разрешил чувствовать себя увереннее. В средине второго тайма Алиев удвоил преимущество гостей. На 83-й минуте интрига в матч могла вернутся в поединок, но пенальти от Васильева парировал Александр Рыбка.

Украина – Эстония 4:0

Голы: Ярмоленко,9, Гусев, 35 (пенальти), Воронин, 41, Милевский, 50

Последний матч состоялся в мае 2012 года. Тогда сборная Украины готовилась к Евро-2012 в Австрии, одним из соперников и стала команда с Прибалтики. В эстонцев не было и шансов забить гол, тогда игроки Блохина продемонстрировали отличный поединок.