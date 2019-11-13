Европейские гранды могут ослабить главного конкурента Шахтера в ЛЧ

Новости спорта:Испанский хавбек Дани Ольмо привлек внимание европейских грандов.

Полузащитник Динам Загреб Дани Ольмо привлек внимание Ромы, Милана и Манчестер Сити, сообщает портал Calciomercato.

Молодой хавбек готов покинуть хорватский клуб и рассматривает возможные варианты. Проблемой в осуществлении трансфера может стать высокая стоимость испанца, за которого клуб хочет выручить не менее 40 млн евро.

Действующий контракт Ольмо с Динамо З рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 17 поединков в футболке "синих", отличившись шестью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Дани Ольмо получил дебютный вызов в сборную Испании.