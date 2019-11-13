Защитник МЮ: Мне не хватает Моуриньо

Новости спорта:Виктор Линделеф считает, что мировому футболу сейчас не хватает Жозе Моуриньо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф считает, что мировому футболу сейчас не хватает Жозе Моуриньо:

«Моуриньо — один из лучших тренеров в мире, и он должен работать в одном из крупнейших клубов. Мне не хватает его в футболе. Он — отличный тренер и замечательный человек, которому я многим обязан. Именно Моуриньо дал мне шанс, который привел меня сюда.

Испытываю к нему большое уважение и ценю все, что он сказал и сделал для меня, от негодования до объятий. У него отличная харизма. Когда Моуриньо что-то говорит, то вы слушаете».

Ранее Линделеф был признан Игроком года в Швеции.