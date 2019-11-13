Мальме - Динамо: на матче Лиги Европы ожидается аншлаг

Новости спорта:На матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между Мальме и Динамо ожидается аншлаг.

На матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между Мальме и Динамо ожидается аншлаг. По данным официального сайта шведов, на матч уже раскуплено 18 943 билета при общей вместимости трибун в 21 тысячу человек.

В первом матче этих команд победу одержали киевляне — 1:0. Это была первая победа Михайличенко во главе Динамо после возвращения.

После четырех туров Копенгаген и Динамо имеют в активе по 6 очков, Мальме с 5 очками занимает 3-е место, а замыкает турнирную таблицу Лугано с 2 очками.

Команда Алексея Михайличенко сразится с Мальме 28 ноября. Начало встречи — 22:00 по киевскому времени.