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Экс-капитан Фиорентины и Милана завершил карьеру

Экс-капитан Фиорентины и Милана завершил карьеру
14:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Риккардо Монтоливо завершил карьеру и заявил, что Милан "убил" в нем игрока.

Экс-игрок сборной италии Риккардо Монтоливо объявил о том, что принял решение завершить карьеру. Уже бывший футболист обвинил в таком решении свой бывший клуб Милан.

«С сегоднешнего дня я больше не профессиональный футболист. Можно заявить, что Милан заставил меня завершить карьеру, "убив" во мне футболиста. Очень жаль, что у мне не дали возможности попрощаться с болельщиками после долгих семи год игры Милан», — заявил Монтоливо.

Риккардо в этом году исполнилось лишь 34 года. Карьеру он начал в 2003 году в нынешнем клубе Руслана Малионвоского - Аталанте. В 2005 году полузащитник пополнил ряды Фиорентины, в которой отыграл 7 лет.

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Летом 2012 года игрок перешел в Милан.. Всего за "Россо-нерри" футболист сыграл 129 матчей, в которых отличился 8 голами. В минувшем сезоне игрок несколько раз попадал в заявку на матч, но на поле так и не выходил.

На его счету 66 игр в футболке сборной Италии. За это время он успел забить два гола, а также завоевать серебро Евро-2012. 

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Милан, Серия А, Фиорентина, Новости футбола, Рикардо Монтоливо.
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