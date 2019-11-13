Ливерпуль потерял ключевого защитника из-за травмы

Новости спорта:Шотландский крайний защитник Эндрю Робертсон не поможет Ливерпулю в ближайшее время.

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон пропустит матчи отборочного этапа чемпионата Европы—2020 и будет отсутствовать в течение двух недель из-за травмы лодыжки.

Об этом сообщает Daily Record.

Капитан национальной сборной Шотландии не примет участия в матчах с Казахстаном и Кипром вместе с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Скоттом Мактоминаем и вингером «Борнмута» Райаном Фрейзером. Но 25-летний защитник будет присутствовать на сборах национальной команды до вылета в Никосию.

Также Робертсон пропустит матч с Казахстаном, который состоится 19 ноября, так как медицинский штаб «Ливерпуля» настоял на том, что защитнику нужно восстановиться. Под вопросом находится и участие шотландца в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», который пройдёт 23 ноября.