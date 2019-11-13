Звезда мадридского Реала хочет поиграть в Серии А

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14:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич может сменить испанский чемпионат на итальянский.

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал свой возможный переход в чемпионат Италии.

Напомним, летом было много слухов о том, что хорватский игрок может покинуть «Реал» и перейти в один из клубов итальянского чемпионата, в частности в миланский «Интер».

«Мне нравится Италия, она территориально рядом с Хорватией. Я смотрю этот чемпионат, потому что там играют много моих соотечественников. Ещё у итальянцев схожий с хорватами менталитет.

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Посмотрим, смогу ли я однажды оказаться в чемпионате Италии. Сейчас я могу говорить только о «Реале», потому что я игрок этого клуба. Мне нравится играть здесь, и сейчас моё будущее связано только с этим клубом», — приводит слова Модрича Sky Italia.

Модрич перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» летом 2012 года за € 30 млн. Текущий контракт 34-летнего хорвата с испанским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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ФК Реал, Лука Модрич, Футбол, Новости футбола.
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