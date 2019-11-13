Погба вернется на поле не раньше декабря

Новости спорта:Французский полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба готовится к возвращению на поле.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, француз может вернуться в строй к матчу 16-го тура английской Премьер-лиги против - Манчестер Сити. Манчестерское дерби состоится 7 декабря.

Отмечается, что восстановление Погба идет полным ходом, с его правой ноги уже сняли гипс.

Напомним, француз получил травму еще в конце сентября во время матча против Арсеналом (1:1). В текущем сезоне Погба провел за манкунианцев восемь матчей во всех турнирах и отметился двумя ассистами.