Футболист Реала надеется, что Барселона не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Новости спорта:Футболист мадридского Реала Даниэль Карвахаль поделился своим мнением о выступлениях Барселоны в Лиге чемпионов.

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль выразил надежду, что «Барселона» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я не буду лгать, предпочитаю, чтобы „Барселона“ не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Они являются претендентами на победу в турнире и одними из наших соперников, у них фантастический состав.

Я предпочитаю, чтобы они проигрывали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Чем больше сильных команд вылетит, тем лучше для нас», — приводит слова Карвахаля Marca.

«Барселона», набрав восемь очков в четырёх матчах, лидирует в турнирной таблице группы F. В 5-м туре группового этапа каталонский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией».

Матч состоится 27 ноября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 23:00.