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Виейра: В Ювентусе нет главной звезды, сам клуб – звезда

Виейра: В Ювентусе нет главной звезды, сам клуб – звезда
15:32 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист Ювентуса Патрик Виейра поделился своим мнением о выходке Криштиану Роналду на матче с Миланом.

Тренер "Ниццы" Патрик Виейра прокомментировал выходку Криштиану во время матча с "Миланом". CR7 отказался пожать руку Сарри после замены и уехал со стадиона до финального свистка. Француз выступал за "Ювентус", его слова приводит Bleacher Report.

"Роналду? Он с другой планеты, вместе с Лионелем Месси и Неймаром. Они представляют собой сам футбол. Важно понять, почему он несчастен. Кажется, что он переживает трудный период в карьере.

Когда такой игрок перестает забивать, то разочаровывается".

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"Я не удивлен, что "Ювентус" всегда лидирует, так как здесь футболист на службе у клуба. Когда эти отношения понятны, то игрок может проявить себя наилучшим образом на поле. В "Ювентусе" нет главной звезды, сам клуб – звезда".

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Патрик Виейра.
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