Мората объяснил, почему не сумел заиграть в Челси

Новости спорта:Альваро Мората считает, что в лондонском клубе в него не верил никто.

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората считает время, проведенное в "Челси", не лучшим этапом своей карьеры. По словам испанца, его сводили с ума сомнения партнеров по команде в его способностях.

Футболист сборной Испании, чья полуторагодичная аренда в "Атлетико" подходит к концу летом и он станет полноправным игроком мадридского клуба, наслаждается игрой, забив в шести матчах подряд.

"Теперь я счастливее, - заявил Мората. - Время в "Челси" было не самым лучшим временем в моей футбольной жизни. Иногда я не верил в себя.

В Англии у меня было ощущение, что, когда я не забивал, мои партнеры по команде смотрели на меня, и я знал, что они думают. Они думали, что я не смогу сделать ничего толкового. Это сводило меня с ума. Это было плохое время".