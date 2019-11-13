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Клопп обеспокоен травмами игроков в матчах сборных

Клопп обеспокоен травмами игроков в матчах сборных
16:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал отъезд своих футболистов в национальные сборные.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о начале сезона для его команды и рассказал о подготовке к матчу чемпионата Англии с «Кристал Пэлас».

«Это только начало сезона, это все знают. Если бы мне сказали в начале сезона, что к этому моменту у нас будет 34 очка, я бы сказал, что это невозможно.

Сейчас парни отправились в свои национальные сборные, и они должны вернуться здоровыми, без травм, и мы спокойно отправимся на матч чемпионата с «Кристал Пэлас». Они прекрасно знают, какой был тяжёлый и интенсивный матч с «Манчестер Сити».

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Во вторник ребята сыграют последние матчи в сборных, в среду они вернутся, в четверг и пятницу у нас будут восстанавливающие тренировки, а в субботу уже матч. Будем надеяться, что мы сможем продолжить нашу серию», — приводит слова Клоппа The Telegraph со ссылкой на официальный сайт «Ливерпуля».

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ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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