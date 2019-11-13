Сидорчук: Конфликтов между футболистами сборной нет

Полузащитник Динамо и сборной Украины дал свой комментарий в преддверии матчей национальных команд.
"Каждый нормальный футболист должен цепляться за шансы в сборной, которые ему предоставляются. Матчи с Сербией и Эстонией — лично для меня будет шансом".
"Всегда хотелось играть за сборную, но никогда не думал, что это произойдет в Запорожье".
Также хавбек рассказал, повлиял ли на сборную последний матч между Шахтером и Динамо, который завершился расистским скандалом.
"Конфликтов между футболистами нет. Думаю, все видели фотографии, на которых игроки Динамо поддержали футболистов Шахтера", — сказал Сидорчук на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что сегодняшнюю тренировку национальной команды пропустит крайний полузащитник Евгений Коноплянка.