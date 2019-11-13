Сидорчук: Конфликтов между футболистами сборной нет

Новости спорта:Капитан Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал предстоящий матч Украины против сборной Эстонии.

Полузащитник Динамо и сборной Украины дал свой комментарий в преддверии матчей национальных команд.

"Каждый нормальный футболист должен цепляться за шансы в сборной, которые ему предоставляются. Матчи с Сербией и Эстонией — лично для меня будет шансом".

"Всегда хотелось играть за сборную, но никогда не думал, что это произойдет в Запорожье".

Также хавбек рассказал, повлиял ли на сборную последний матч между Шахтером и Динамо, который завершился расистским скандалом.

"Конфликтов между футболистами нет. Думаю, все видели фотографии, на которых игроки Динамо поддержали футболистов Шахтера", — сказал Сидорчук на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что сегодняшнюю тренировку национальной команды пропустит крайний полузащитник Евгений Коноплянка.